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На Сумщине сбили пьяного велосипедиста

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине сбили пьяного велосипедиста

11 апреля в. с. Пироговка Шосткинского района 40-летний житель другого региона за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу. В результате 31-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения с закрытым сложным переломом правой голени, ребра справа и ушибом шейного отдела позвоночника госпитализирован в травматологию шосткинской больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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