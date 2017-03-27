На Сумщине сбили пьяного велосипедиста

11 апреля в. с. Пироговка Шосткинского района 40-летний житель другого региона за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу. В результате 31-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения с закрытым сложным переломом правой голени, ребра справа и ушибом шейного отдела позвоночника госпитализирован в травматологию шосткинской больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.