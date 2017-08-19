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14.09 Четверг

На Сумщине ремонтируют тротуары (фото)

Сегодня, 17:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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По ул. Коржевской в Ромнах проводится капитальный ремонт тротуаров. Сейчас установлены водоотводные лотки для обустройства водоотвода от здания школы №4, — сообщает сайт Роменского горсовета.

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