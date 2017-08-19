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На Сумщине ремонтируют дорогу

Вчера, 15:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На автомобильной дороге общего пользования местного значения Угроеды-Турья-Марьино продолжаются ремонтные работы. Ремонт обойдется в 28 млн грн. Проектной документацией предусмотрено обустройство дороги, выполнения земляных работ, подсыпка обочин, устройство съездов, выполнение работ по организации и безопасности дорожного движения и тому подобное.
Дорога имеет общую протяженность 15,6 км. Она крайне важна как для жителей Краснопольского района, так и для местных агропроизводителей. Никто из них уже даже и не помнит, когда ее ремонтировали. Поэтому и вошла она в перечень дорог, которые будт ремонтироваться за счет средств, полученных от перевыполнения таможенных платежей, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
Сумщина по предварительным подсчетам должна получить на ремонт дорог 700 млн грн.

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