На Сумщине ремонтируют дорогу

На автомобильной дороге общего пользования местного значения Угроеды-Турья-Марьино продолжаются ремонтные работы. Ремонт обойдется в 28 млн грн. Проектной документацией предусмотрено обустройство дороги, выполнения земляных работ, подсыпка обочин, устройство съездов, выполнение работ по организации и безопасности дорожного движения и тому подобное.

Дорога имеет общую протяженность 15,6 км. Она крайне важна как для жителей Краснопольского района, так и для местных агропроизводителей. Никто из них уже даже и не помнит, когда ее ремонтировали. Поэтому и вошла она в перечень дорог, которые будт ремонтироваться за счет средств, полученных от перевыполнения таможенных платежей, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

Сумщина по предварительным подсчетам должна получить на ремонт дорог 700 млн грн.