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На Сумщине ремонтируют автодорогу Шостка-Кролевец (фото)

Сегодня, 15:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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На автодороге Т-19-07 Шостка-Кролевец продолжаются работы по устройству дорожной одежды, подсыпки и укрепления обочин основного проезда, обустройства съездов, автобусных остановок и организации безопасности дорожного движения. Генподрядчик ООО «Автомагистраль-Юг» планирует завершить уже к началу ноября. Начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван РОМАНЮК отметил качественное и своевременное проведение работ, а также создании условий для безопасного движения по пгт. Воронеж. В частности, вдоль участков прохождения автомобильной дороги, где невозможно двигаться пешеходам, предусмотреть обустройство тротуаров с дорожным ограждением второй группы, а в местах приближения домов до автомобильной дороги — дорожное металлическое ограждение барьерного типа.
На выездном совещание по текущему среднему ремонту этой автомобильной дороги кроме того обсудили работы, проводимые одновременно с ремонтом автодороги: удаление самосейных насаждений в полосе отвода автодороги, проверку линии электросети и тому подобное, — сообщает специалист по связям с общественностью Службы автомобильных дорог в Сумской области Виктория ПИСАРЕНКО.

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