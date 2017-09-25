На Сумщине реконструировали сеть уличного освещения (фото)

В Лебедине на ул. Тараса Шевченко восстановлено освещение на участке от перекрестка с улицей Вокзальной до железнодорожного переезда, а также обеспечено освещение пешеходного перехода на перекрестке улиц Шевченко и Вокзальной. На данном участке проведен монтаж энергосберегающих ламп. Отныне вся улица Тараса Шевченко — от начала до конца полностью освещается в вечернее и ночное время.