На Сумщине разоблачили вооруженного самогонщика (фото)

Во время осмотра квартиры 64-летнего жителя Шостки участковые обнаружили мини-цех по изготовлению самодельной водки. Они изъяли и уничтожили 60 литров самогона, более 100 литров браги и самогонный аппарат. Кроме того, в своем доме мужчина хранил пистолет, которого изъяли и направили на экспертизу.

В отношении этого пенсионера полицейские составили административный протокол по ст. 176 КУоАП «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его изготовления». Санкция этой статьи предусматривает от 51 до 170 гривен штрафа.

По факту изъятия пистолета открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», — сообщил на своей странице в фейсбуке руководитель Шостинского отдела полиции Валерий Строкач