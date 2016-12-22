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На Сумщине растет потребность в субсидиях

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Экономика Регион: Сумщина
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На Сумщине растет потребность в субсидиях

В январе-ноябре 2016 г. за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 324,5 тыс. домохозяйств, что на 8,9% больше, чем в январе-ноябре 2015г.
В ноябре 2016 г. 289,7 тыс. домохозяйств (64,6% от общего количества домохозяйств области) получили субсидии, что на 28,8% превышает показателя ноября 2015г.
Среди них преобладают домохозяйства из одного человека — 36,7%. Общая сумма назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-ноябре 2016г. составила 201161,8 тыс.грн (в январе-ноябре 2015г. — 93786,6 тыс), из нее в городских поселениях — 136198,9 тыс.грн, в сельской местности 64962,9 тыс.грн. Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в ноябре 2016. составил 1139,6 грн, что на 43,3% больше по сравнению с ноябрем 2015, — информирует главное управления статистики в Сумской области.
Средний размер назначенных субсидий в ноябре наибольший в Ахтырском, Бурынском, Недрыгайловском и Липоводолинском районах и составляет 1955 — 2163 грн. Меньше всего компенсации получают жители Путивльского, Краснопольского, Тростянецкого районов (588-893 грн).

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