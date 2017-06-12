На 700 млн грн., полученных от превышения плановых показателей Сумской таможни, будет осуществляться текущий ремонт на 12 объектах:
трассы «Киев — Сумы — Юнаковка» (два участка;
«Сумы — Путивль — Глухов» (1 участок),
«Шостка — Кролевец» (12 участков)
«Шостка — Ямполь» (1 участок),
КПП «Николаевка» — Семеновка — Новгород Северский — Глухов — КПП «Екатериновка» (3 участка),
КПП«Середина-Буда» — Ямполь — Береза с подъездом к городу Дружба (3 участка), Угроеды — Турья — Марьино (1 участок),
Шостка — Чаплиевка (1 участок),
Сумы — Лебедин (1 участок),
Сумы — Краснополье — Богодухов (2 участка).
Кроме того, предполагается капитальный ремонт двух мостовых переходов дороги государственного значения Шостка – Кролевец.
Перечень объектов текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования в рамках эксперимента согласовал бюдженый комитет Верховной Рады Украины.
На Сумщине в рамках эксперимента отремонируют 10 дорог и 2 моста
На 700 млн грн., полученных от превышения плановых показателей Сумской таможни, будет осуществляться текущий ремонт на 12 объектах: