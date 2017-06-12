На Сумщине в рамках эксперимента отремонируют 10 дорог и 2 моста

На 700 млн грн., полученных от превышения плановых показателей Сумской таможни, будет осуществляться текущий ремонт на 12 объектах:

трассы «Киев — Сумы — Юнаковка» (два участка;

«Сумы — Путивль — Глухов» (1 участок),

«Шостка — Кролевец» (12 участков)

«Шостка — Ямполь» (1 участок),

КПП «Николаевка» — Семеновка — Новгород Северский — Глухов — КПП «Екатериновка» (3 участка),

КПП«Середина-Буда» — Ямполь — Береза с подъездом к городу Дружба (3 участка), Угроеды — Турья — Марьино (1 участок),

Шостка — Чаплиевка (1 участок),

Сумы — Лебедин (1 участок),

Сумы — Краснополье — Богодухов (2 участка).

Кроме того, предполагается капитальный ремонт двух мостовых переходов дороги государственного значения Шостка – Кролевец.

Перечень объектов текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования в рамках эксперимента согласовал бюдженый комитет Верховной Рады Украины.