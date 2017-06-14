На Сумщине пьяный пенсионер упал с мопеда

21 августа в с. Яровое Кролевецкого района 28-летний местный житель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану левого глаза, перелом левой ключицы. Как выяснили полицейские, травмы он получил по собственной неосторожности, упав с мопеда.

В этот же день травмировался еще один мопедист, которого в состоянии алкогольного опьянения доставили в нейрохирургию областной больницы. В Юнаковке 70-летний мужчина получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа. Травмы он получил в результате падения с мопеда по собственной неосторожности, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.