На Сумщине псевдобанкиры активизировались после кибератак

Полицейские предостерегают от псевдобанкиров, которые выманивают у людей крупные суммы под предлогом защиты от кибератак.

Доверившись телефонном собеседнику, 61-летний житель Белополья потерял все свои сбережения. Перечислив на предложенный счет злоумышленника все свои деньги, человек лишился 15500 грн., сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области. Сценарий «развода» довольно простой. Со слов заявителя, на мобильный позвонил человек, назвавшийся работником банка, и под предлогом уберечь средства от недавних кибератак, уговорил его перечислить деньги с кредитных карточек на предложенные «опасные» счета. А вскоре получил смс-сообщение о снятии с его счета всех сбережений. Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Правоохранители в который раз обращаются к гражданам с просьбой, не доверять телефонным собеседникам, которые называются работниками банка, не называть никакой информации по карте и помнить, что настоящие банкиры не проводят каких-либо операций по телефону. С предложениями разблокировать карту, увеличить кредитный лимит или провести другие несуществующие операции по телефону звонят только мошенники.