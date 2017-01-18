На Сумщине завоют сирены

15 марта в районах и городах Сумщины будет проводиться квартальная техническая проверка региональной системы оповещения с включением электросирен централизованного запуска, аппаратуры циркулярного вызова и переключением областного и районного радиовещания в соответствии с почасового графика.

Мероприятия направлены на повышение уровня оповещения населения и восстановление неисправных электросирен на подчиненной территории, — сообщает Департамент гражданской защиты населения ОГА.

Сирены в Сумах зазвучат в 12:00. Это означает предупредительный сигнал «Внимание всем!»