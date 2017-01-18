15 марта в районах и городах Сумщины будет проводиться квартальная техническая проверка региональной системы оповещения с включением электросирен централизованного запуска, аппаратуры циркулярного вызова и переключением областного и районного радиовещания в соответствии с почасового графика.
Мероприятия направлены на повышение уровня оповещения населения и восстановление неисправных электросирен на подчиненной территории, — сообщает Департамент гражданской защиты населения ОГА.
Сирены в Сумах зазвучат в 12:00. Это означает предупредительный сигнал «Внимание всем!»
На Сумщине завоют сирены
15 марта в районах и городах Сумщины будет проводиться квартальная техническая проверка региональной системы оповещения с включением электросирен централизованного запуска, аппаратуры циркулярного вызова и переключением областного и районного радиовещания в соответствии с почасового графика.
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