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На Сумщине простятся с Юрием Щербиной

Сегодня, 10:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине простятся с Юрием Щербиной

Председатель Белопольской районной государственной администрации Владимир ВЕРЕЩАГИН выразил соболезнования семье погибшего от рук террористов Юрия Владимировича ЩЕРБИНЫ: «С болью узнали о гибели молодого парня, земляка, настоящего патриота, отдавшего свою жизнь за целостность государства, независимость и будущее Украины. Примите искренние соболезнования в этот скорбный час. Светлая память о Юрии навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с вами».
16 февраля в районе Авдеевки Донецкой области вследствие минометного обстрела погиб старший сержант Юрий Владимирович ЩЕРБИНА – стрелок 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины. У него осталась жена Ирина.
Похороны состоятся завтра, 18 февраля, в с. Крыжик Белопольского района.
Юрий Щербина — житель с. Воронино Кальченковского сельсовета Белопольского района, родился 16 июля 1974 г.

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