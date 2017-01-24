На Сумщине простятся с Юрием Щербиной

Председатель Белопольской районной государственной администрации Владимир ВЕРЕЩАГИН выразил соболезнования семье погибшего от рук террористов Юрия Владимировича ЩЕРБИНЫ: «С болью узнали о гибели молодого парня, земляка, настоящего патриота, отдавшего свою жизнь за целостность государства, независимость и будущее Украины. Примите искренние соболезнования в этот скорбный час. Светлая память о Юрии навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с вами».

16 февраля в районе Авдеевки Донецкой области вследствие минометного обстрела погиб старший сержант Юрий Владимирович ЩЕРБИНА – стрелок 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины. У него осталась жена Ирина.

Похороны состоятся завтра, 18 февраля, в с. Крыжик Белопольского района.

Юрий Щербина — житель с. Воронино Кальченковского сельсовета Белопольского района, родился 16 июля 1974 г.