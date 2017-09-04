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На Сумщине произошли аварии у ж/д переезда (фото)

Сегодня, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Случайные свидетели сообщили в полицию о столкновении двух легковушек.
29 октября вблизи железнодорожного переезда в Шостке водитель ВАЗа допустил столкновение со встречным автомобилем, после чего пытался скрыться, но через несколько сотен метров врезался в припаркованный на обочине грузовой прицеп.
25-летнего водителя ВАЗа медики вызванной «скорой» доставили в больницу, где ему поставили предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы».
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», — сообщает Шосткинский отдел полиции.

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