Случайные свидетели сообщили в полицию о столкновении двух легковушек.
29 октября вблизи железнодорожного переезда в Шостке водитель ВАЗа допустил столкновение со встречным автомобилем, после чего пытался скрыться, но через несколько сотен метров врезался в припаркованный на обочине грузовой прицеп.
25-летнего водителя ВАЗа медики вызванной «скорой» доставили в больницу, где ему поставили предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы».
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», — сообщает Шосткинский отдел полиции.
На Сумщине произошли аварии у ж/д переезда (фото)
Сегодня, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Случайные свидетели сообщили в полицию о столкновении двух легковушек.
Напечатать Письмо автору Просмотров 302 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
04.09.2017, 13:14 Новость
Ирина Власова Подписаться 04.09.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 387 Комментариев 0 Поддержали 0
04.09.2017, 10:15 Новость
Ирина Власова Подписаться 04.09.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 232 Комментариев 0 Поддержали 0
01.09.2017, 10:48 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.09.2017, 10:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 370 Комментариев 0 Поддержали 0
01.09.2017, 07:25 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.09.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 382 Комментариев 0 Поддержали 0
31.08.2017, 12:36 Новость
Ирина Власова Подписаться 31.08.2017, 12:36 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 674 Комментариев 0 Поддержали 0
31.08.2017, 10:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 31.08.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 168 Комментариев 0 Поддержали 0
31.08.2017, 08:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 31.08.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 871 Комментариев 0 Поддержали 1
30.08.2017, 10:10 Новость
Панорама Подписаться 30.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 361 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
26.10.2017, 12:18
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 12:18 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0 Поддержали 0
24.10.2017, 08:40
admin adminych Подписаться 24.10.2017, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 209 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 555 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 19:11
admin adminych Подписаться Вчера, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2017, 11:24
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 1 Поддержали 0
26.10.2017, 10:59
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 10:59 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 0
17.10.2017, 16:05
admin adminych Подписаться 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
та це ж справжній бєспрєдєл!!! З яких це пір заборонили кидати чиновників у сміттєвий бак! Ні, я насилу пережив що ...29.10.2017, 08:00
Точно, надо уметь отличить подделки. Хотя приятная цена не всегда означает плохое качество.Например, наша светодиодная лампа покупалась на сайте https://www.osvetim.com.ua/shop/svetodiodnue-nastolnue-lampu-kupit/ ...27.10.2017, 11:09