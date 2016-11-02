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На Сумщине продолжают следить за незаконной вырубкой зеленых красавиц

Сегодня, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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Подготовка к Новому году – для лесоводов горячая пора. В этот период учащаются лесные кражи. Следовательно, с начала елочной кампании рейдовые бригады провели 192 рейды, во время которых зафиксировано одно правонарушение, — сообщает пресс-служба Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
«Для охраны хвойных насаждений от незаконных вырубок на предприятиях Сумского ОУЛОХ действует 66 рейдовых бригад, при каждом лесничестве и лесхозе области. В них задействовано 243 чел., 221 из них — это лесная охрана, остальные патрульные – представители правоохранительных органов. Механизм взаимодействия с правоохранительными органами работает в области не первый год, он четкий и действенный», — комментирует работу рейдовых бригад заместитель начальника отдела лесного хозяйства Сумского ОУЛМГ Александр Баня.
К слову, во время прошлогодней кампании по продаже новогодних елей лесхозы провели 451 рейд, во время которых выявили 19 нарушителей. Размер вреда, причиненного лесу, составляет 4,7 тыс. грн.

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