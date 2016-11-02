Подготовка к Новому году – для лесоводов горячая пора. В этот период учащаются лесные кражи. Следовательно, с начала елочной кампании рейдовые бригады провели 192 рейды, во время которых зафиксировано одно правонарушение, — сообщает пресс-служба Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
«Для охраны хвойных насаждений от незаконных вырубок на предприятиях Сумского ОУЛОХ действует 66 рейдовых бригад, при каждом лесничестве и лесхозе области. В них задействовано 243 чел., 221 из них — это лесная охрана, остальные патрульные – представители правоохранительных органов. Механизм взаимодействия с правоохранительными органами работает в области не первый год, он четкий и действенный», — комментирует работу рейдовых бригад заместитель начальника отдела лесного хозяйства Сумского ОУЛМГ Александр Баня.
К слову, во время прошлогодней кампании по продаже новогодних елей лесхозы провели 451 рейд, во время которых выявили 19 нарушителей. Размер вреда, причиненного лесу, составляет 4,7 тыс. грн.
На Сумщине продолжают следить за незаконной вырубкой зеленых красавиц
Подготовка к Новому году – для лесоводов горячая пора. В этот период учащаются лесные кражи. Следовательно, с начала елочной кампании рейдовые бригады провели 192 рейды, во время которых зафиксировано одно правонарушение, — сообщает пресс-служба Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.