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На Сумщине продолжают болеть, но меньше

Сегодня, 13:09 Категория: Новость Рубрика: Здоровье Регион: Сумщина
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На Сумщине продолжают болеть, но меньше

С 13 по 19 февраля за медицинской помощью по поводу ОРЗ и гриппа к медучреждениям Сумщины обратились 4659 человек, что на 392 человека меньше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 419,3 на 100 тыс. Населения, что на 7,8% меньше прошедшего на прошлой неделе и менее порогового уровня на 51,3% (пороговый уровень — 860,9 на 100 тыс.населения ).
На предыдущей неделе (6 неделю 2017.) По уровню заболеваемости в Украине область занимала тринадцатую позицию.
Превышение порогового уровня заболеваемости, как и на предыдущей неделе, зарегистрировано в Глуховском районе. Показатель 247,7 на 100 тыс. населения (пороговый уровень — 156,7), то есть превышение составляет 58,1%.

На 6-ти административных территориях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Самый высокий уровень заболеваемости в г.Шостка (770,4 на 100тис.нас.). Самый низкий уровень заболеваемости отмечается в Л-Долинском районе (показатель 126,3 на 100 тыс.нас.).
В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 32,7% и 67,3%, — сообщает Сумской областной лабораторный центр.

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