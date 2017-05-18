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08.06 Четверг

На Сумщине пресекли незаконный вылов рыбы (фото)

Сегодня, 21:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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7 июня в Белопольском районе пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда во время реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, задержали нарушителя пограничного режима, который осуществлял незаконный лов рыбы запрещенными орудиями лова.
Пограничный патруль, осуществляя патрулирование речной участка госграницы по р. Сейм, обнаружил и задержал гражданина, который на резиновой лодке с помощью сетки, общая длина которой составила более полусотни метров, осуществлял незаконный лов рыбы. Мужчина не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.
Сейчас личность правонарушителя установлена, им оказался 38-летний житель одного из населенных пунктов приграничья. За нарушение пограничного режима и за нарушение правил рыболовства мужчине придется отвечать в суде, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда.

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