До 25 апреля продлен срок приема заявлений на финансовую поддержку изданий книг экспертным советом. Как сообщает пресс-служба Сумской ОГА, на рассмотрение будут внесены только предложения с макетом будущей книги.
На заседании 4 апреля отмечалось, что 2016 год был действительно самым плодотворным за последние годы для книгоиздания Сумщины. В прошлом году за средства областного вышли в свет 24 книги местных авторов (11050 экземпляров). Эти издания были распространены по библиотекам и учебным заведениям области. Для сравнения, в 2014 году была издана только одна книга тиражом 200 экземпляров, а в 2015 году — 5 книг общим тиражом 1115 экземпляров.
На Сумщине предлагают издать книги о выдающихся земляках
До 25 апреля продлен срок приема заявлений на финансовую поддержку изданий книг экспертным советом. Как сообщает пресс-служба Сумской ОГА, на рассмотрение будут внесены только предложения с макетом будущей книги.
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