Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.06 Среда

На Сумщине праздничное застолье уложило на больничную койку пятерых (видео)

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине праздничное застолье уложило на больничную койку пятерых (видео)

В воскресенье 38-летний фельдшер скорой помощи вместе с друзьями праздновал Троицу на природе, во время пикника ел вяленую рыбу, приготовленную собственноручно. Через пять часов мужчине стало плохо: начало двоиться в глазах, стало трудно говорить и дышать. Медик сразу распознал симптомы ботулизма и помчался в больницу. «Он сам приехал сюда, своим транспортом, обратился сам», — рассказал работник станции скорой помощи Недригайловской ЦРБ Вячеслав Жук, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Ежеминутно состояние пациента ухудшалось, вскоре он перестал дышать. «Это уже проходил паралич мышц и крайняя степень – это паралич дыхательных мышц. Это состояние, действительно угрожающее жизни. Находился в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких, с молниеносным течением ботулизма», — рассказал главный врач Игорь Пономаренко. Медики признают, что с таким тяжелым случаем имели дело впервые, а противодействовать болезни было нечем. «Отсутствие сыворотки, зарегистрированной в Украине. В принципе, при госпитализации больных с подозрением на ботулизм должны вводиться такие препараты. И срочное введение таких препаратов спасает жизнь пациенту», — говорит Пономаренко.
Одну ампулу сыворотки нашли в детской больнице Сум, еще две родственники разыскали в Киеве, одну – в России. Этого хватило, чтобы остановить действие опасного токсина, но драгоценное время упустили. «Мы не имеем права вводить неофициальную сыворотку, но по требованию пациента – берем расписку в таком случае и вводим. Как было бы, если бы ее не ввести? Ну, я сейчас не знаю, как будет – хоть ее ввели, больной очень тяжелый, надежда только на его крепкий организм», — рассказал главный врач Сумской областной инфекционной больницы Андрей Сницарь.

Больной уже вышел из комы и его перевезли в областную инфекционную больницу. Четверо друзей, которые вместе с ним ели вяленую рыбу, тоже в стационаре, но у них пока никаких проявлений ботулизма не зафиксировано. Они признались врачам, что из всей компании фельдшер был единственным, кто не употреблял спиртного, потому что был за рулем. «Раньше об этом не принято было говорить, но действительно, параллельное употребление алкоголя – антидот ботулотоксина», — пояснил главный врач Сумской областной инфекционной больницы Игорь Сницарь.
Такие совпадения, признается глава областной инфекционки, уже были в его медицинской практике. Но врач предостерегает, что от ботулизма спасает не алкоголь, а прежде всего осторожность. Если уж кто-то никак не может жить без вяленой рыбы, врачи советуют хотя бы обращать внимание на то, чтобы она была почищена. Ведь именно во внутренностях – ботулистичная палочка. А лучше вообще отказаться от употребления вяленого и копченого – продуктов, не прошедшие длительную термическую обработку.

Напечатать Письмо автору Просмотров 63 Комментариев 0

читайте также
Кадры Сумщины: возможна чистка
Кадры Сумщины: возможна чистка
05.06.2017, 13:01 Новость
Панорама Панорама 05.06.2017, 13:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 823 Комментариев 0
На Сумщине легковушка угодила под фуру: дети в тяжелом состоянии 6 фото
На Сумщине легковушка угодила под фуру: дети в тяжелом состоянии
03.06.2017, 12:04 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.06.2017, 12:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 786 Комментариев 0
На Сумщине задержали виновника ДТП с летальным исходом 8 фото
На Сумщине задержали виновника ДТП с летальным исходом
02.06.2017, 11:18 Новость
Панорама Панорама 02.06.2017, 11:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 351 Комментариев 0
Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео) 2 фото
Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео)
17.05.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 17.05.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 415 Комментариев 0
Смертельное ДТП на Сумщине: не разъехались фура и мотоцикл 2 фото
Смертельное ДТП на Сумщине: не разъехались фура и мотоцикл
06.03.2017, 13:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.03.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 726 Комментариев 0
На Сумщине снова ДТП с пострадавшими 4 фото
На Сумщине снова ДТП с пострадавшими
22.02.2017, 09:24 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.02.2017, 09:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 229 Комментариев 0
Под Сумами ДТП с 5-ю пострадавшими (фото) 4 фото
Под Сумами ДТП с 5-ю пострадавшими (фото)
21.02.2017, 08:32 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.02.2017, 08:32 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 506 Комментариев 0
На Сумщине «накрыли» нелегальный нефтеперерабатывающий завод (фото) 16 фото
На Сумщине «накрыли» нелегальный нефтеперерабатывающий завод (фото)
10.02.2017, 16:34 Новость
Панорама Панорама 10.02.2017, 16:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 238 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Завод за год
24.05.2017, 10:29
admin adminych admin adminych 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 956 Комментариев 0
«НИКМАС»: престижная работа и карьерная перспектива
23.05.2017, 13:09
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 158 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 664 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете три года президентствования Петра Порошенко?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 105 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 115 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 86 Комментариев 1
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 228 Комментариев 1
последние комментарии
Vasily Tychoblin к материалу
В Сумах говорят, а в Шостке делают
Браво, Миколо Петровичу!
Сегодня, 09:52
Сергей Федоров к материалу
Нововведения в начислении трудового стажа (инфографика)
Садомазохисты, проголосовавшие в 2014г. за потрошенко-яйценюковскую БАНДУ у власти, продолжаете "РАДОВАТЬСЯ" новым "улучшениям", которые вам преподносят эти МАРОДЁРЫ у власти ...
Вчера, 22:24
Dmitriy0409 к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
доставка воды сумы
Вчера, 03:56
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII