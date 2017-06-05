На Сумщине праздничное застолье уложило на больничную койку пятерых (видео)

В воскресенье 38-летний фельдшер скорой помощи вместе с друзьями праздновал Троицу на природе, во время пикника ел вяленую рыбу, приготовленную собственноручно. Через пять часов мужчине стало плохо: начало двоиться в глазах, стало трудно говорить и дышать. Медик сразу распознал симптомы ботулизма и помчался в больницу. «Он сам приехал сюда, своим транспортом, обратился сам», — рассказал работник станции скорой помощи Недригайловской ЦРБ Вячеслав Жук, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ежеминутно состояние пациента ухудшалось, вскоре он перестал дышать. «Это уже проходил паралич мышц и крайняя степень – это паралич дыхательных мышц. Это состояние, действительно угрожающее жизни. Находился в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких, с молниеносным течением ботулизма», — рассказал главный врач Игорь Пономаренко. Медики признают, что с таким тяжелым случаем имели дело впервые, а противодействовать болезни было нечем. «Отсутствие сыворотки, зарегистрированной в Украине. В принципе, при госпитализации больных с подозрением на ботулизм должны вводиться такие препараты. И срочное введение таких препаратов спасает жизнь пациенту», — говорит Пономаренко.

Одну ампулу сыворотки нашли в детской больнице Сум, еще две родственники разыскали в Киеве, одну – в России. Этого хватило, чтобы остановить действие опасного токсина, но драгоценное время упустили. «Мы не имеем права вводить неофициальную сыворотку, но по требованию пациента – берем расписку в таком случае и вводим. Как было бы, если бы ее не ввести? Ну, я сейчас не знаю, как будет – хоть ее ввели, больной очень тяжелый, надежда только на его крепкий организм», — рассказал главный врач Сумской областной инфекционной больницы Андрей Сницарь.

Больной уже вышел из комы и его перевезли в областную инфекционную больницу. Четверо друзей, которые вместе с ним ели вяленую рыбу, тоже в стационаре, но у них пока никаких проявлений ботулизма не зафиксировано. Они признались врачам, что из всей компании фельдшер был единственным, кто не употреблял спиртного, потому что был за рулем. «Раньше об этом не принято было говорить, но действительно, параллельное употребление алкоголя – антидот ботулотоксина», — пояснил главный врач Сумской областной инфекционной больницы Игорь Сницарь.

Такие совпадения, признается глава областной инфекционки, уже были в его медицинской практике. Но врач предостерегает, что от ботулизма спасает не алкоголь, а прежде всего осторожность. Если уж кто-то никак не может жить без вяленой рыбы, врачи советуют хотя бы обращать внимание на то, чтобы она была почищена. Ведь именно во внутренностях – ботулистичная палочка. А лучше вообще отказаться от употребления вяленого и копченого – продуктов, не прошедшие длительную термическую обработку.

