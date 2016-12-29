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На Сумщине. Поющий губернатор

Сегодня, 11:30 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
На Сумщине. Поющий губернатор

Павел Зибров заставил спеть Николая Клочко
В Сумах 13 марта в театре им. Щепкина проходил концерт известного украинского певца Павла Зиброва, который, надо отметить, любит приезжать в наш город. В свой первый приезд много лет назад, когда он выступал в областной филармонии, певец вызвал на сцену девушку, которая оказалась редактором областного радио Татьяной Дворниченко. Не помню, какую песню пели они тогда, но Татьяна показала весьма неплохие вокальные данные. Удивленный Зибров, который тогда давал концерты в Сумах несколько дней, даже записал с ней нечто вроде клипа, показанного по областному телевиденью.
И в этот раз народный артист Украины, обрадованный теплым приемом поклонников, которые заполнили весь зал, вывел на сцену не кого-нибудь, а самого губернатора. Николай Клочко спел с Павлом Зибровым знаменитую «Червону руту», после чего они несколько раз жали друг другу руки и обнимались. Зал стоя аплодировал такому дуэту. Ну что ж, в истории Сумщины это уже не первый поющий губернатор — богата наша область на таланты.
Анатолий Поляченко, «Панорама» №12

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