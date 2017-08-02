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На Сумщине появится памятник защитникам (фото)

Сегодня, 13:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама

В Лебедине начались подготовительные работы для установки каменного креста защитникам Украины в рамках всеукраинской акции «Память нации».
Это стало возможным благодаря усилиям волонтеров и Национального Корпуса АЗОВ. Каменный крест символизирует дань уважения всем без исключения защитникам родной земли — от времен существования Киевской Руси и до нынешних участников АТО. Помогают установить памятный знак неравнодушные граждане города, — сообщает сайт Лебединского горсовета.

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