На Сумщине появится памятник защитникам (фото)

В Лебедине начались подготовительные работы для установки каменного креста защитникам Украины в рамках всеукраинской акции «Память нации».

Это стало возможным благодаря усилиям волонтеров и Национального Корпуса АЗОВ. Каменный крест символизирует дань уважения всем без исключения защитникам родной земли — от времен существования Киевской Руси и до нынешних участников АТО. Помогают установить памятный знак неравнодушные граждане города, — сообщает сайт Лебединского горсовета.