28 сентября в с. Новая Слобода Путивльского района будет открыт музей Горюновской культуры.
«Нам посчастливилось посетить его раньше. Почти год наши девушки работают над созданием экспозиции. Ищут и с благодарностью принимают от населения аутентичные вещи. Дети уже собираются на экскурсии. Нам очень понравилось, видно, что средства областного бюджета использованы на пользу обществу)))», — написала на своей странице в фейсбуке депутат Сумского областного совета Лилия РИЧКИНА и выложила фото.
На Сумщине появится новый музей (фото)
28 сентября в с. Новая Слобода Путивльского района будет открыт музей Горюновской культуры.
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