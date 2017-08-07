На Сумщине появится новый музей (фото)

28 сентября в с. Новая Слобода Путивльского района будет открыт музей Горюновской культуры.

«Нам посчастливилось посетить его раньше. Почти год наши девушки работают над созданием экспозиции. Ищут и с благодарностью принимают от населения аутентичные вещи. Дети уже собираются на экскурсии. Нам очень понравилось, видно, что средства областного бюджета использованы на пользу обществу)))», — написала на своей странице в фейсбуке депутат Сумского областного совета Лилия РИЧКИНА и выложила фото.