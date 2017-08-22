На Сумщине появится музей под открытым небом (видео)

Через месяц в Путивле на 1,5 га Спадщанского леса должен открыться музей тоталитаризма. Памятники советской эпохи будут находиться под открытым небом. Декоммунизованных Ленина, Сталина и Кирова свозят в лес. Там под открытым небом планируют открыть музей тоталитаризма. На данный момент уже собрано 30 экспонатов, а всего организаторы музея на полутора гектарах планируют разместить семь десятков советских памятников, — сообщает Сегодня

