Панорама / сумы / новости / события / комментарии
06.09 Среда

На Сумщине появится музей под открытым небом (видео)

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине появится музей под открытым небом (видео)

Через месяц в Путивле на 1,5 га Спадщанского леса должен открыться музей тоталитаризма. Памятники советской эпохи будут находиться под открытым небом. Декоммунизованных Ленина, Сталина и Кирова свозят в лес. Там под открытым небом планируют открыть музей тоталитаризма. На данный момент уже собрано 30 экспонатов, а всего организаторы музея на полутора гектарах планируют разместить семь десятков советских памятников, — сообщает Сегодня

Напечатать Письмо автору Просмотров 104 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине подписаны контракты с четырьмя руководителями
На Сумщине подписаны контракты с четырьмя руководителями
22.08.2017, 12:37 Новость
Панорама Панорама 22.08.2017, 12:37 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 218 Комментариев 0
На Сумщине: не кризисный менеджер
На Сумщине: не кризисный менеджер
22.08.2017, 10:19 Новость
Панорама Панорама 22.08.2017, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 243 Комментариев 0
Мэр Конотопа обещает объявить голодовку
Мэр Конотопа обещает объявить голодовку
21.08.2017, 10:19 Новость
Панорама Панорама 21.08.2017, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 278 Комментариев 1
Отсутствие газоснабжения двух районов на Сумщине «перекрыли» реверсом и электроплитами
Отсутствие газоснабжения двух районов на Сумщине «перекрыли» реверсом и электроплитами
30.06.2017, 19:03 Новость
Панорама Панорама 30.06.2017, 19:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 90 Комментариев 0
На Сумщине благоустраивают райцентр (фото) 4 фото
На Сумщине благоустраивают райцентр (фото)
30.06.2017, 09:24 Новость
Панорама Панорама 30.06.2017, 09:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 224 Комментариев 0
В Сумах разоблачили финансистов террористов 2 фото
В Сумах разоблачили финансистов террористов
29.06.2017, 16:31 Новость
Панорама Панорама 29.06.2017, 16:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 182 Комментариев 0
На Сумщине новый военный комиссар
На Сумщине новый военный комиссар
07.06.2017, 14:15 Новость
Панорама Панорама 07.06.2017, 14:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 190 Комментариев 0
На Сумщине на ремонт дорог собрали 185 млн грн.
На Сумщине на ремонт дорог собрали 185 млн грн.
05.05.2017, 17:16 Новость
Панорама Панорама 05.05.2017, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 67 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
Сегодня, 11:35
admin adminych admin adminych Сегодня, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 318 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
Вчера, 17:01
admin adminych admin adminych Вчера, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 146 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 134 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 420 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
31.08.2017, 23:21
Анна Янчук к материалу
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
Нам тоже спецы из сферы строительства советовали брать такой перфоратор - https://storgom.ua/perforatory.html в этом магазине заказывали, т.к. на него тут ...
31.08.2017, 14:46
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ну вот как раз по первому пункту относительно данных личностей есть сомнения.
31.08.2017, 14:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII