Через месяц в Путивле на 1,5 га Спадщанского леса должен открыться музей тоталитаризма. Памятники советской эпохи будут находиться под открытым небом. Декоммунизованных Ленина, Сталина и Кирова свозят в лес. Там под открытым небом планируют открыть музей тоталитаризма. На данный момент уже собрано 30 экспонатов, а всего организаторы музея на полутора гектарах планируют разместить семь десятков советских памятников, — сообщает Сегодня
На Сумщине появится музей под открытым небом (видео)
Через месяц в Путивле на 1,5 га Спадщанского леса должен открыться музей тоталитаризма. Памятники советской эпохи будут находиться под открытым небом. Декоммунизованных Ленина, Сталина и Кирова свозят в лес. Там под открытым небом планируют открыть музей тоталитаризма. На данный момент уже собрано 30 экспонатов, а всего организаторы музея на полутора гектарах планируют разместить семь десятков советских памятников, — сообщает Сегодня
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