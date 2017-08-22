На Сумщине появится еще одна достопримечательность (фото)

В Глухове 1 сентбря откроют оригинальный памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко. Памятник Кобзарю будет нести информационно-познавательный характер. Шевченко будет стоять на карте Сумской области, где будут отмечены места его нахождения. А по обе стороны от кареты планируют указать произведения, которые он написал, будучи в регионе, — сообщает РБК.

«Всегда интересно сопоставить проектную идею с реализованным проектом… Авторам всегда волнительно — как будто снова в первый класс…», — написал на своей Facebook-странице архитектор Владимир Быков и выложил фото.