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На Сумщине появится еще одна достопримечательность (фото)

Вчера, 17:52 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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В Глухове 1 сентбря откроют оригинальный памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко. Памятник Кобзарю будет нести информационно-познавательный характер. Шевченко будет стоять на карте Сумской области, где будут отмечены места его нахождения. А по обе стороны от кареты планируют указать произведения, которые он написал, будучи в регионе, — сообщает РБК.
«Всегда интересно сопоставить проектную идею с реализованным проектом… Авторам всегда волнительно — как будто снова в первый класс…», — написал на своей Facebook-странице архитектор Владимир Быков и выложил фото.

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