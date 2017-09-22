На Сумщине появился памятник Ивану Багряному (фото)

В Ахтырке у здания райгосадминистрации 2 октября торжественно открыт и освящен памятник (бюст) выдающемуся украинскому писателю Ивану Багряному (настоящая фамилия — Лозовьягин).

Как сообщает Ахтырский городской портал, инициатор идеи памятника А.Шугай, архитектор И.Чапенко, скульптор С.Куцый. Средства для реализации проекта пришли из-за границы от Фонда имени Ивана Багряного — благотворительной корпорации украинской диаспоры США.

Иван Багрный — талантливый прозаик, поэт, драматург, публицист, портретист и политический деятель, которому пришлось пройти через застенки НКВД, сумел не потерять человеческого достоинства и остаться в памяти народа одним из ведущих патриотов Украины. В 1963 году филиал Объединения демократической украинской молодежи (ОДУМ) в Чикаго начала акцию по предоставлению Нобелевской премии по литературе Ивану Багряному, но внезапная смерть писателя помешала официальном выдвижению его на эту награду. В Багряного могли быть серьезные шансы на получение Нобелевской награды, ведь он написал два выдающихся романы о ГУЛАГе «Сад Гетсиманский» и «Тигроловы», еще за двадцать лет до написания Солженицыным «Архипелага ГУЛАГ». Похоронен Иван Багряный (настоящая фамилия — Лозовьягин) в городе Новый Ульм (Германия), куда эмигрировал в 1945 году.

Открыл памятник вместе с мэром Игорем Алексеевым украинский писатель Александр Николаевич Шугай, который много лет посвятил исследованию творчества Ивана Багряного и добивался установления памятника «на малой Родине» писателя.