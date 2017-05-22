Городской парк им. П.И. Чайковского в Тростянце меняется на глазах, быстро пополняясь новыми современными объектами для активного отдыха людей всех возрастов. На днях завершено строительство новой роликовой площадки, где ежедневно с удовольствием катаются дети, подростки и молодежь! На строительство этого спортивного объекта было затрачено 325 тыс. грн. из бюджета развития, — сообщает Тростянецкий горсовет.
На Сумщине появилось новое место для активного отдыха (фото)
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