На Сумщине появилось новое место для активного отдыха (фото)

Городской парк им. П.И. Чайковского в Тростянце меняется на глазах, быстро пополняясь новыми современными объектами для активного отдыха людей всех возрастов. На днях завершено строительство новой роликовой площадки, где ежедневно с удовольствием катаются дети, подростки и молодежь! На строительство этого спортивного объекта было затрачено 325 тыс. грн. из бюджета развития, — сообщает Тростянецкий горсовет.