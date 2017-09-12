На Сумщине появилась еще одна спортивная площадка (фото)

В Ахтырке появилось первое футбольное поле с искусственным покрытием. 27 октября торжественно перерезана лента на новом инфраструктурном объекте в Ахтырке. На территории Ахтырской гимназии теперь можно тренироваться и играть в футбол на поле с искусственным покрытием. Работы по обустройству футбольного поля выполнены на средства городского бюджета, благотворительного фонда «Сумской регион» и средств областного бюджета.

Строительство основы площадки началось еще в 2008 г.