В Ахтырке появилось первое футбольное поле с искусственным покрытием. 27 октября торжественно перерезана лента на новом инфраструктурном объекте в Ахтырке. На территории Ахтырской гимназии теперь можно тренироваться и играть в футбол на поле с искусственным покрытием. Работы по обустройству футбольного поля выполнены на средства городского бюджета, благотворительного фонда «Сумской регион» и средств областного бюджета.
Строительство основы площадки началось еще в 2008 г.
На Сумщине появилась еще одна спортивная площадка (фото)
В Ахтырке появилось первое футбольное поле с искусственным покрытием. 27 октября торжественно перерезана лента на новом инфраструктурном объекте в Ахтырке. На территории Ахтырской гимназии теперь можно тренироваться и играть в футбол на поле с искусственным покрытием. Работы по обустройству футбольного поля выполнены на средства городского бюджета, благотворительного фонда «Сумской регион» и средств областного бюджета.
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