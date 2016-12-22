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На Сумщине повредили авто депутата (фото)

Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Вечером 6 декабря в Конотопе неизвестные повредили авто депутата Сумского областного совета Сергея ДЕМЕХИ. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, по факту повреждения автомобиля проводится проверка. Сообщение в полицию поступило в 22:00 на пульт дежурного. Депутат сообщил, что в девять вечера поставил машину около многоэтажки, где проживает. Затем услышал, что сработала сигнализация.
По данным полиции, в автомобиле выбито переднее пассажирское стекло, повреждена дверца и крыша. Полиция зарегистрировала это событие, выясняет обстоятельства произошедшего. Она обращается гражданам, которым что-то известно о произошедшем, сообщить об этом в полицию.
Коллеги депутата обеспокоены случившимся. Тем более, что это не впервые.
«Якби це сталося вперше, — можна було б зрозуміти. Не змогли знайти зловмисників, таке буває. Але за останні півроку це вже другий напад на депутата обласної ради Наталія Та Сергій Демеха (Сергій-Наталія Демеха).
А пару років тому Сергія Демеху взагалі викрали невідомі особи, вивезли в ліс, погрожували й катували, а за те, що зостанеться живим й здоровим вимагали грошей. Викрадачі, звичайно, не знайдені й до відповідальності не притягнуті й досі. 2016-го влітку Сергія побили невідомі особи, — так само, як і минулого разу бандитів не знайшли, підозру нікому не оголосили, до відповідальності нікого не притягнули.
Вчора у Святий вечір невідомі особи побили машину Сергія Демехи, до речі, на тому самому місці, де півроку тому побили його самого», — написала его коллега-депутат Виктория Мурич.
Напомним, незадолго до Нового года политсовет ВО «Свобода» исключил Сергея Демеху из партии за грубое нарушение партийной дисциплины и невыполнение решений руководящих органов партии. Так однопартийцы отреагировали на то, что Сергей Демеха был назначен главой постоянной комиссии по вопросам земельных и водных ресурсов, использование недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства.

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