В Белопольском районе 26 октября в сарае собственного домовладения повесился 33-летний местный житель. Следов насильственной смерти не обнаружено.Тело направлено в морг для установления причины смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 26 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 244 человека (в прошлом году на эту же дату – 249).
На Сумщине повесился селянин
Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
В Белопольском районе 26 октября в сарае собственного домовладения повесился 33-летний местный житель. Следов насильственной смерти не обнаружено.Тело направлено в морг для установления причины смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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