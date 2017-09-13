На Сумщине повесился селянин

В Белопольском районе 26 октября в сарае собственного домовладения повесился 33-летний местный житель. Следов насильственной смерти не обнаружено.Тело направлено в морг для установления причины смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 26 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 244 человека (в прошлом году на эту же дату – 249).