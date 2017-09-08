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На Сумщине повесился дедушка

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине повесился дедушка

9 ноября дома в Лебедине повесился местный житель 1938 года рождения, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 9 ноября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 249 человек (в прошлом году на эту же дату – 258).

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