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На Сумщине «потянули» ниточку друга ФСБ

Сегодня, 11:58 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине «потянули» ниточку друга ФСБ

На Сумщине СБУ пресекла попытку восстановления канала нелегального перемещения лиц через государственную границу. Двух мужчин, которые пытались восстановить перекрыт недавно правоохранителями канал нелегального перемещения лиц через государственную границу Украины, задержали сотрудники СБУ совместно с пограничниками в Ахтырке Сумской области.
10 января в ходе проведения спецоперации правоохранители задокументировали факт незаконного пересечения границы со стороны России злоумышленниками и нелегалом, которого они переместили на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Все трое были задержаны вблизи автозаправки в окрестностях Ахтырки.
Установлено, что перевозчики нелегала является соратниками россиянина, который осуществлял незаконную переправку лиц через государственную границу Украины при содействии работников Пограничной службы ФСБ РФ, и был на днях задержан сотрудниками СБУ совместно с пограничниками.
Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого СБ Украины по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины, — сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.

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