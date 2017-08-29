На Сумщине построят ЦНАП по европейским стандартам (фото)

В центре села Николаевка Сумской области появится современный центр предоставления административных услуг для жителей Николаевской ОТГ. Центр будет содержать 7 рабочих мест, где будут работать специалисты, которые прошли обучение по специально разработанной учебной программе. Около 10 тысяч жителей получат удобный доступ к качественным административны=м услугам. Сейчас идет тендер на строительство Центра. Ориентировочная стоимость строительства составляет 50 тыс. EUR. Торжественное открытие планируется в декабре 2017 года. Благодаря специальным энергосберегающим технологиям, которые будут применяться при строительстве помещения, уже через 5 лет община сэкономит около 30% энергии, необходимой для работы ЦНАП, — сообщает пресс-служба проекта.

Концепция Центра создана в результате партнерской работы шведских и украинских экспертов, в рамках дияльностиПрограмиU-LEAD Компонент 2, начальная фаза.

U-LEAD является международной программой, которая финансируется за счет донорской поддержке Европейского Союза, в частности его государств-членов Дании, Эстонии, Германии, Польши и Швеции.