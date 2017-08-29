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На Сумщине построят ЦНАП по европейским стандартам (фото)

Сегодня, 14:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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В центре села Николаевка Сумской области появится современный центр предоставления административных услуг для жителей Николаевской ОТГ. Центр будет содержать 7 рабочих мест, где будут работать специалисты, которые прошли обучение по специально разработанной учебной программе. Около 10 тысяч жителей получат удобный доступ к качественным административны=м услугам. Сейчас идет тендер на строительство Центра. Ориентировочная стоимость строительства составляет 50 тыс. EUR. Торжественное открытие планируется в декабре 2017 года. Благодаря специальным энергосберегающим технологиям, которые будут применяться при строительстве помещения, уже через 5 лет община сэкономит около 30% энергии, необходимой для работы ЦНАП, — сообщает пресс-служба проекта.
Концепция Центра создана в результате партнерской работы шведских и украинских экспертов, в рамках дияльностиПрограмиU-LEAD Компонент 2, начальная фаза.
U-LEAD является международной программой, которая финансируется за счет донорской поддержке Европейского Союза, в частности его государств-членов Дании, Эстонии, Германии, Польши и Швеции.

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