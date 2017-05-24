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На Сумщине построят солнечные электростанции

24.05.2017, 08:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Технологии Регион: Сумщина
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В Тростянце зарубежные инвесторы намерены построить солнечные электростанции, есть планы о запуске производства энергосберегающих ламп и модернизации существующего уличного освещения.
Очередная рабочая встреча городского головы Тростянца Юрия Бовы с немецкими инвесторами — ООО зарубежного права «Норд Ареал Энерги ГмбХ» и ООО зарубежного права «КЛАРУС Леухтен ГмбХ» прошла 17 мая. Немецкие инвесторы сообщили, что в ближайшее время на земельных участках общей площадью 9,0692 га, которые были им переданы Тростянецкой горсоветом в аренду 14 апреля, начнутся предпроектные работы. Уже достигнута договоренность с генеральным подрядчиком — одной из ведущих украинских компаний со значительным опытом по строительству под ключ солнечных электростанций ООО «Рентехно».
В конце июня запланировано начало геологоразведочных работ. Кроме того, на встрече обсуждалась возможность запуска производства энергосберегающих ламп уличного освещения в Тростянце при участии и поддержке немецких инвесторов
Во время совещания также речь шла о модернизации существующего освещения в Тростянце за счет установки энергосберегающих ламп немецкого производства.
Юрий Бова отметил, что это направление является достаточно интересным для внедрения, так как поможет существенно сэкономить бюджетные средства за потребленную уличным освещением электроэнергию. Специалисты городского совета оперативно изучат вопросы внедрения инновационных энергосберегающих технологий на улицах Тростянец, которые будут воплощаться путем привлечения донорских и кредитных ресурсов, — сообщает Тростянецкий горсовет.

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Комментировать (1)

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  • Dmitriy0409
    Dmitriy0409 | Вчера, 23:08

    Помню как богачи с происхождением из Тростянца деньги выделяли местным властям, чтоб дороги сделали. А когда через год потребовали отчет, то оказалось что разворовали всё. Дык они потом сами с помощью частных фирм парк построили.
    Вот и тут так будет, более чем уверен

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