Жители с.Репки в Роменском районе теперь с водопроводом. Счастливыми пользователями воды стали 115 дворов из 123.
Подрядчиком проложено 7,8 км центрального водопровода и почти 3 км подводных сетей. Для обеспечения жителей села качественной питьевой водой из районного бюджета было выделено 750 тыс. грн, из сельского бюджета — 50 тыс. грн., вклад членов кооператива составил 345 тыс.грн.
По словам председателя райгосадминистрации Валерия БИЛОХЫ, строительство водопровода было предусмотрено Программой обеспечения населения качественной питьевой водой на 2006-2020 годы в Роменском районе и Программой экономического и социального развития Роменского района на 2016 год.
На Сумщине построили сельский водопровод
Жители с.Репки в Роменском районе теперь с водопроводом. Счастливыми пользователями воды стали 115 дворов из 123.
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