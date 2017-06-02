Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.06 Вторник

На Сумщине построили сельский водопровод

Сегодня, 12:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине построили сельский водопровод

Жители с.Репки в Роменском районе теперь с водопроводом. Счастливыми пользователями воды стали 115 дворов из 123.
Подрядчиком проложено 7,8 км центрального водопровода и почти 3 км подводных сетей. Для обеспечения жителей села качественной питьевой водой из районного бюджета было выделено 750 тыс. грн, из сельского бюджета — 50 тыс. грн., вклад членов кооператива составил 345 тыс.грн.
По словам председателя райгосадминистрации Валерия БИЛОХЫ, строительство водопровода было предусмотрено Программой обеспечения населения качественной питьевой водой на 2006-2020 годы в Роменском районе и Программой экономического и социального развития Роменского района на 2016 год.

Напечатать Письмо автору Просмотров 83 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине мэр хочет разогнать горсовет
На Сумщине мэр хочет разогнать горсовет
02.06.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 02.06.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регионы: Сумщина, Конотопский район Просмотров 310 Комментариев 0
Не тот выбор на Сумщине
Не тот выбор на Сумщине
01.06.2017, 11:25 Новость
Панорама Панорама 01.06.2017, 11:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 238 Комментариев 0
На Сумщине многодетной семье подарили дом (фото) 4 фото
На Сумщине многодетной семье подарили дом (фото)
01.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 01.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 388 Комментариев 1
На Сумщине отменили решение сессии и оштрафовали депутата
На Сумщине отменили решение сессии и оштрафовали депутата
31.05.2017, 15:46 Новость
Панорама Панорама 31.05.2017, 15:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 85 Комментариев 0
Власть Сумщины: за державу обидно
Власть Сумщины: за державу обидно
24.04.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 24.04.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 219 Комментариев 0
Сумщина вошла в пятерку «демократических» областей
Сумщина вошла в пятерку «демократических» областей
04.04.2017, 17:11 Новость
Панорама Панорама 04.04.2017, 17:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 83 Комментариев 0
Группы смерти на Сумщине
Группы смерти на Сумщине
27.03.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 27.03.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 390 Комментариев 0
Сумщина в слезах: как прощались с Юрием Щербиной (фото) 6 фото
Сумщина в слезах: как прощались с Юрием Щербиной (фото)
20.02.2017, 12:20 Новость
Панорама Панорама 20.02.2017, 12:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 664 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 885 Комментариев 0
Опросы

После повышения тарифов на проезд, стали ли вы меньше ездить в маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 121 Комментариев 1
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине почувствовали улучшение от отставки Салатенко
Конечно, теперь потрошенко-яйценюковским МАРОДЁРАМ будет ЛЕГШЕ ГРАБИТЬ народ и ВЕШАТЬ ему ЛАПШУ НА УШИ как это по ТВящику вдалбливает нам ...
Вчера, 22:29
Петро Васильович к материалу
Кадры Сумщины: депутат, директор и небедная женщина
Виктория ГРОБОВА с нагрудным знаком «Петр Могила»... Оптимистичненько так звучит...
Вчера, 15:40
Женя Колосенко к материалу
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
В основном покупаю одежду в интернет-магазинах, и да, люблю все-таки больше брендовую одежду. Мониторю скидки и делаю покупки, получается достаточно ...
17.06.2017, 09:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII