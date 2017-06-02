На Сумщине построили сельский водопровод

Жители с.Репки в Роменском районе теперь с водопроводом. Счастливыми пользователями воды стали 115 дворов из 123.

Подрядчиком проложено 7,8 км центрального водопровода и почти 3 км подводных сетей. Для обеспечения жителей села качественной питьевой водой из районного бюджета было выделено 750 тыс. грн, из сельского бюджета — 50 тыс. грн., вклад членов кооператива составил 345 тыс.грн.

По словам председателя райгосадминистрации Валерия БИЛОХЫ, строительство водопровода было предусмотрено Программой обеспечения населения качественной питьевой водой на 2006-2020 годы в Роменском районе и Программой экономического и социального развития Роменского района на 2016 год.