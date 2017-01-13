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На Сумщине посиделки за рюмкой закончились смертельными травмами

Сегодня, 17:14 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине посиделки за рюмкой закончились смертельными травмами

По подозрению в убийстве 57-летнего жителя Бурынского района полицейские задержали его 42-летнего приятеля. Причиной трагедии стал конфликт во время застолья, решить который задержанный решил металлической ступой.
Тело мужчины с многочисленными травмами головы в одном из домов с. Степановка обнаружил работник по обслуживанию электросетей, который пришел проверить показатели счетчиков и сразу вызвал работников Бурынского отделения полиции.
Выехав по вызову, по указанному адресу правоохранители действительно обнаружили 57-летнего владельца дома, который лежал на полу с разбитой головой. По заключению судмедэкспертов, его смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы и множественных травм головы.
Личность убийцы установили в течение суток. Им оказался 42-летний сосед погибшего, с которым они дружили и периодически распивали спиртное.
«В тот день подозреваемого видели возле дома погибшего, поэтому его первым и решили допросить, — комментирует Станислав Зиневич, заместитель начальника Бурынского отделения полиции. – В содеянном мужчина сознался. Рассказал, что все произошло случайно. Сначала они сидели, выпивали. А после двух бутылок водки начались разговоры о жизни. Старший товарищ учил меньшему, в результате чего тот, разозлившись, схватился за металлическую палку и начал наносить один за одним удары по голове. Когда же товарищ упал на пол, злоумышленник просто перешагнул его бездыханное тело и покинул дом».
Мужчине уже объявили о подозрении и избрали в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. За убийство товарища по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) ему грозит от семи до пятнадцати лет заключения, — сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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