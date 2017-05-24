Деревянные фигуры удивительных зверей, напоминающих древних зверушек из «Парка Юрского периода», обживаются на новом месте. В Ахтырке продолжается процесс благоустройства местного парка. В нем уже третий день устанавливают контактные скульптуры, сделанные местными умельцами.
«Надеемся, что новые обитатели парка станут своеобразной «изюминкой» местности и приятно дополнят место отдыха ахтырчан и гостей города», — сообщает сайт Ахтырского горсовета.
На Сумщине поселились удивительные звери (фото)
Деревянные фигуры удивительных зверей, напоминающих древних зверушек из «Парка Юрского периода», обживаются на новом месте. В Ахтырке продолжается процесс благоустройства местного парка. В нем уже третий день устанавливают контактные скульптуры, сделанные местными умельцами.
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