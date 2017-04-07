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07.06 Среда

На Сумщине полиция устанавливает личность убийцы

Сегодня, 10:53 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине полиция устанавливает личность убийцы

Злоумышленник из пистолета смертельно травмировал местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. Весь личный состав полиции области ориентирован на его розыск. Правоохранители рассчитывают и на помощь неравнодушных граждан.
6 июня в Ахтырке Сумской области в 1:30 в помещение Украинской национальной лотереи по ул. Армейской, 74 зашел мужчина в маске и произвел выстрел в одного из посетителей заведения. После чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных ранений мужчина скончался. Полицейские, приехавшие по вызову установили личность погибшего. Им оказался 48-летний местный житель, который в свое время имел судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.190ч.2 «Мошенничество».
По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (убийство). Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника. Известно, что последний имел рост около 180 см, в капюшоне с закрытым лицом. Работники полиции обращаются ко всем гражданам, которые владеют информацией, которая может способствовать раскрытию преступления, сообщить в Ахтырского отдела полиции или по телефону (05446) 2-33-44 (0992621578).

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