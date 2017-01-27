На Сумщине полиция пресекла незаконную добычу песка (фото)

Оперативники Управления защиты экономики в Сумской области и следователи Роменского отдела полиции изъяли спецоборудования. Сотрудники УЗЭ в Сумской области установили предпринимателя, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых в г. Ромны. Предприниматель занимался добычей песка со дна реки Сула, который в дальнейшем реализовывался субъектов хозяйствования. Любые разрешения на занятие данным видом деятельности у него отсутствуют. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 6 млн грн.

На русле реки сотрудники Управления защиты экономики в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и Роменского отдела полиции обнаружили земснаряд для добычи песка, 6 металлических буев для прокладки труб, 32 полипропиленовые трубы и временные бытовые помещения. По факту незаконной добычи полезных ископаемых открыто уголовное производство по ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению окончательной суммы ущерба и круга лиц, которые также могут быть причастны к незаконной деятельности, — сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины