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На Сумщине полиция пресекла незаконную добычу песка (фото)

Сегодня, 10:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Оперативники Управления защиты экономики в Сумской области и следователи Роменского отдела полиции изъяли спецоборудования. Сотрудники УЗЭ в Сумской области установили предпринимателя, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых в г. Ромны. Предприниматель занимался добычей песка со дна реки Сула, который в дальнейшем реализовывался субъектов хозяйствования. Любые разрешения на занятие данным видом деятельности у него отсутствуют. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 6 млн грн.
На русле реки сотрудники Управления защиты экономики в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и Роменского отдела полиции обнаружили земснаряд для добычи песка, 6 металлических буев для прокладки труб, 32 полипропиленовые трубы и временные бытовые помещения. По факту незаконной добычи полезных ископаемых открыто уголовное производство по ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению окончательной суммы ущерба и круга лиц, которые также могут быть причастны к незаконной деятельности, — сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины

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