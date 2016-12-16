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На Сумщине полиции передали подмененные гаджеты (видео)

Вчера, 18:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине полиции передали подмененные гаджеты (видео)

12 из 71 гаджета, которые были конфискованы судом в пользу государства и 19 декабря прошлого года безвозмездно переданы в пользование областной полиции, подменены. «Сотрудниками полиции при постановке на учет конфискованных гаджетов было установлено, что имеи 12 телефонов не отвечают имеям, указанным в акте. 6 января было начато уголовное производство по факту кражи, совершенной в крупных размерах. По результатам предварительного расследования, которое должно установить — почему возникли такие разногласия, будет принято процессуальное решение », — сообщила СУМИ UA пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
Начальник управления ГИС Главного теруправления юстиции в Сумской области Эдуард Молодцов заявил, что ему известно о факте подмены, потому исполнительная служба уже переслала все материалы следователям. По его словам, хранились данные гаджеты сначала на Сумской таможне, потом после описания были переданы в ГП «Информационный центр», а затем, когда было создано ГП «Сетам», их передали туда.
Олег Нежевело, директор Сумского филиала ГП «Сетам», которое сохраняло гаджеты, уволился 31 января. Говорит, что по собственному желанию, потому что переезжает в другой город, а об уголовном производстве не знал. Подробности в сюжете СУМИ UA.

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