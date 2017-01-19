На Сумщине пограничники не допустили перемещения в Россию партии орехов

Вчера пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда не допустили незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления. Во время проверки госграницы неподалеку н.п. Грабовское пограничный патруль, в нескольких десятках метров от границы, обнаружил автомобиль марки «УАЗ» и двух человек, которые выгружали картонные коробки и канистры. Заметив приближение пограничников, неизвестные лица бросили пакеты, выгружали, и сели в автомобиль и скрылись с места происшествия в направлении н.п. Грабовское.

Осмотрев место осуществления противоправной деятельности, правоохранители обнаружили 10 пустых двадцатилитровых канистр и 4 картонные коробки с чищенными грецкими орехами.

Обнаруженый груз, который правонарушители, скорее всего, планировали незаконно переместить через границу на территорию России, будет передан работникам фискальной службы. Сейчас продолжаются мероприятия поиска лиц, причастных к противоправной деятельности, — сообщает пресс-служба ведомства.