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На Сумщине пограничники не допустили перемещения в Россию партии орехов

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине пограничники не допустили перемещения в Россию партии орехов

Вчера пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда не допустили незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления. Во время проверки госграницы неподалеку н.п. Грабовское пограничный патруль, в нескольких десятках метров от границы, обнаружил автомобиль марки «УАЗ» и двух человек, которые выгружали картонные коробки и канистры. Заметив приближение пограничников, неизвестные лица бросили пакеты, выгружали, и сели в автомобиль и скрылись с места происшествия в направлении н.п. Грабовское.
Осмотрев место осуществления противоправной деятельности, правоохранители обнаружили 10 пустых двадцатилитровых канистр и 4 картонные коробки с чищенными грецкими орехами.
Обнаруженый груз, который правонарушители, скорее всего, планировали незаконно переместить через границу на территорию России, будет передан работникам фискальной службы. Сейчас продолжаются мероприятия поиска лиц, причастных к противоправной деятельности, — сообщает пресс-служба ведомства.

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