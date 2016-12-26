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На Сумщине пограничники чтят традиции (фото)

Сегодня, 11:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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19 января, в Сумском пограничном отряде традиционно отметили день Крещения Господне. У пруда, который расположен на территории управления отряда, собрались жители близлежащих сел и персонал отряда во главе с начальником полковником Валерием Кравчуком. Пограничники к празднику подготовились тщательно. Вырезали изо льда крест и сделали прорубь в виде креста. Заблаговременно проверили дно, подготовили вешалки для раздевания, деревянные настилы для подхода к воде. Настоятель Свято-Николаевского храма села Песчаного протоиерей Максим провел обряд освящения воды и окропил всех собравшихся у проруби.
После завершения купания на берегу всех ждал горячий сладкий чай и вкусная выпечка, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда.

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