На Сумщине пограничники чтят традиции (фото)

19 января, в Сумском пограничном отряде традиционно отметили день Крещения Господне. У пруда, который расположен на территории управления отряда, собрались жители близлежащих сел и персонал отряда во главе с начальником полковником Валерием Кравчуком. Пограничники к празднику подготовились тщательно. Вырезали изо льда крест и сделали прорубь в виде креста. Заблаговременно проверили дно, подготовили вешалки для раздевания, деревянные настилы для подхода к воде. Настоятель Свято-Николаевского храма села Песчаного протоиерей Максим провел обряд освящения воды и окропил всех собравшихся у проруби.

После завершения купания на берегу всех ждал горячий сладкий чай и вкусная выпечка, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда.