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На Сумщине погиб железнодорожник

Сегодня, 08:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине погиб железнодорожник

7 январе в Конотопе произошел несчастный случай. В 22:30 на железной дороге во время маневров локомотива погиб 51-летний сотрудник ж/д станции. Обстоятельства выясняются, подробности не сообщаются.
Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, с начала года на территории Сумской области (по состоянию на 8 января) произошло три несчастных случая, в которых погибли двое (за аналогичный период прошлого года – 1 с одной смертью).

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