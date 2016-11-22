7 январе в Конотопе произошел несчастный случай. В 22:30 на железной дороге во время маневров локомотива погиб 51-летний сотрудник ж/д станции. Обстоятельства выясняются, подробности не сообщаются.
Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, с начала года на территории Сумской области (по состоянию на 8 января) произошло три несчастных случая, в которых погибли двое (за аналогичный период прошлого года – 1 с одной смертью).
На Сумщине погиб железнодорожник
Сегодня, 08:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
7 январе в Конотопе произошел несчастный случай. В 22:30 на железной дороге во время маневров локомотива погиб 51-летний сотрудник ж/д станции. Обстоятельства выясняются, подробности не сообщаются.
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