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На Сумщине подожгли авто копа

Сегодня, 14:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине подожгли авто копа

В Шостке 1 октября около 23:50 в с. Мироновке во дворе многоквартирного дома, неустановленное лицо облило горючей смесью и подожгло автомобиль «Шевроле Авео», находившийся в пользовании заместителя начальника Шосткинского отдела полиции. Об этом Шостка Инфо сообщил первый заместитель руководителя Шосткинской местной прокуратуры Павел Моисеенко. В результате пожара выгорел двигательный отсек. Распространиться огню не дали местные жители, которые потушили пламя.
По факту поджога открыто уголовное производство, назначен ряд экспертиз.
По словам Павла Моисеенко, пока следствие не располагает сведениями о том, что происшествие связано с профессиональной деятельностью зам. начальника полиции.
Расследование продолжается.

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