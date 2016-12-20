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На Сумщине подорожало загрязнение атмосферы

Сегодня, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Закон, Экономика Регион: Сумщина
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На Сумщине подорожало загрязнение атмосферы

Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины…», с начала 2017 года на 12% увеличены ставки экологического налога за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, который рассчитывается плательщиками налога для определения налоговых обязательств, возникших с 1 января 2017 года. Экологический налог уплачивается за: сбросы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные), временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензионный срок.
В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что в случае, если плательщик экологического налога не планирует осуществление выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, образование радиоактивных отходов в течение отчетного года, то он должен отчитаться об этом в соответствующий контролирующий орган.

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