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28.03 Вторник

На Сумщине почти 11 км выбоин (фото)

Сегодня, 14:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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2-16 марта полицейскими совместно с представителями дорожно-коммунальных организаций проводилось внеплановое обследование улично-дорожной сети.Проверено 919,5 км дорог государственного значения, при этом выявлено 282 км участков дорог, которые поражены выбоинами, общей площадью 10546 кв. м.
По результатам обследований составлены соответствующие акты, в которых указано наиболее пораженные участки дорог. Должностным лицам дорожных и коммунальных организаций вручено 49 обязательных для исполнения предписаний Национальной полиции, а шесть должностных лиц привлечены к административной ответственности за имеющиеся недостатки. В органы местного самоуправления и Службы автомобильных дорог в Сумской области направлено 39 информаций о неудовлетворительном состоянии содержания улично-дорожной сети, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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