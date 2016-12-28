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На Сумщине: по банкомату в месяц

Сегодня, 11:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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На Сумщине: по банкомату в месяц

Криминальному визитеру, приезжающему на Сумщину из Киевской области, грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении мужчины, который 23 февраля текущего года совершил покушение на жизнь сотрудника полиции с применением огнестрельного оружия. Напоминаем, что злоумышленник взорвал банкомат на ул. Харьковской в г. Сумы, после чего пытался завладеть денежными средствами. Однако довести преступный умысел до конца не успел, так как был уличен полицией охраны. Во время задержания он дважды прицельно выстрелил в полицейского и тяжело ранил его, при этом подозреваемый пытался сделать третий выстрел, однако произошла осечка.
В рамках уголовного производства установлена причастность задержанного к повреждению 8 банкоматов на территории г. Сумы и области в период с августа 2016 по февраль 2017 года. Как выяснилось, мужчина приезжал в Сумскую область из Киевской, каждый раз использовал аналогичную схему повреждения банкоматов. За указанный период злоумышленник похитил из банковского учреждения более 800 тыс. грн.
В настоящее время мужчине, который по ходатайству прокуратуры находится под стражей, вручено извещение о подозрении по ч.3 ст.185 (кража) и ч.2 ст.15/ч.3 ст.185 (законченное покушение на кражу), ч.4 ст.187 (разбой) ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами) ч.2 ст.15/ч.3 ст.289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области

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