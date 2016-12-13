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На Сумщине планируют великое «медицинское» переселение

Сегодня, 14:17 Категория: Новость Рубрика: Здоровье Регион: Сумщина
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На Сумщине планируют великое «медицинское» переселение

Информация о переезде областной больницы в новопостроенный психоневрологический диспансер по ул. Колпака появилась уже давно и вызвала бурю негативных откликов от родственников психически больных. Были неоднократные попытки найти компромисс но вскоре — увенчались провалом.
Теперь же областные власти, решили заняться переездом более серьезно.
Во время проведения круглого стола с участием заместителя председателя Сумского областного совета Татьяны Головко, депутата облсовета Эдуарда Пинчука, главного врача областной клинической больницы Владимира Гороха, начальника управления здравоохранения ОГА Сергея Бутенка и представителей общественных организаций обсудили концепцию развития областной больницы и доступности медицинских услуг жителям Сумщины, — информирует пресс-служба Сумского облсовета.

Владимир Горох рассказал, что руководство Сумской области обратилось к Кабинету Министров Украины относительно необходимости строительства хирургического корпуса на 350 коек по вул. Ковпака, 18. На это необходимо 350 млн грн. Если в рамках софинансирования средства будут выделены, в новом корпусе одновременно разместилась бы 21 операционная, отделение анестезиологии с кроватями для интенсивной терапии и отделением хронического гемодиализа.

При условии реконструкции 5-этажного здания стационара Сумского областного клинического психоневрологического диспансера планируется перевести из областной больницы 6 отделений терапевтического профиля на 250 коек.

Таким образом образуется единый медицинский городок, где сконцентрируются областные лечебно-профилактические учреждения: областные клинические больницы для взрослых и детей, областной кардиологический диспансер, областной клинический госпиталь, пансионат для ветеранов войны и труда, что даст возможность не терять время на обследования и установления диагноза.

Понимая потребности психиатрической службы, которых должны перевести из помещений по вул. Лучанська (Свердлова), предлагается разместить больных в нынешних корпусах областной клинической больницы. Еще один обустроенный операционным блоком корпус может быть передан онкологическому диспансеру для улучшения условий лечения больных с онкологической патологией.

По словам Татьяны Головко, областная клиническая больница должна быть с современным медицинским оборудованием, с прекрасными условиями пребывания в ней больных. «Здесь должны быть созданы наилучшие условия для диагностики и лечения. Медики должны делать все, чтобы пациенты выходили из их заведения с надеждой на лучшее. Сейчас из-за изношенности корпусов, очереди в операционные блоки, перенасыщенность палат, отсутствие надлежащего оборудования врачи не имеют возможности в полном объеме выполнять свою работу. Поэтому мы, руководство области, должны прилагать максимум усилий, чтобы медработники помогали пациентам бороться с болезнями. По моему убеждению, жители области заслуживают гораздо лучшие условия пребывания в больнице», — заявила Татьяна Головко.

Сергей Бутенко отметил, если удастся построить хирургический корпус и достроить психоневрологический диспансер, это улучшит условия пребывания больных, а для области это будет ощутимо. А сэкономленные финансовые ресурсы можно будет пустить на медикаментозное обеспечение, улучшение питания и материально-технических средств.

Сумская областная клиническая больница в настоящее время является главным лечебно-профилактическим учреждением для оказания высокоспециализированной медицинской помощи взрослому населению области, а по некоторым направлениям и детском. Заведение обслуживает 1 млн. 100 тыс. лиц. В корпусах больницы развернуто 645 коек, при этом норматив площади на одну койку составляет 7-12 метров, а в заведении фактически от 3,5 до 5 кв. метров, что приводит к значительному скопления больных и не дает возможности разместить необходимые кабинеты и вспомогательные помещения, обеспечить надлежащие условия пребывания больных, создание условий для работы медицинского персонала.

Как считают депутаты и руководство управления здравоохранения, создание единого медицинского городка – сегодня не просто перспектива, а необходимость и вызов времени.

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