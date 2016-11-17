На Сумщине пешеходы ходят не там, где нужно

28 декабря в Глухове 47-летний водитель на автомобиле Пежо совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 88-летний местный житель с открытой черепно-мозговой травмой и переломом левой голени был госпитализирован в местную больницу.

В этот же день в Сумах по ул. Г. Крут возле АЗС 31-летний водитель на автомобиле Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода — 19-летнюю глуховчанку. Пострадавшая с политравмой госпитализирована в областную больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Как сообщает everyday.sumy.ua девушка переходила дорогу в неположенном месте. Водитель пытался избежать наезда, выехал на встречку, но девушка все же угодила под капот.

Фото everyday.sumy