28 декабря в Глухове 47-летний водитель на автомобиле Пежо совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 88-летний местный житель с открытой черепно-мозговой травмой и переломом левой голени был госпитализирован в местную больницу.
В этот же день в Сумах по ул. Г. Крут возле АЗС 31-летний водитель на автомобиле Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода — 19-летнюю глуховчанку. Пострадавшая с политравмой госпитализирована в областную больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Как сообщает everyday.sumy.ua девушка переходила дорогу в неположенном месте. Водитель пытался избежать наезда, выехал на встречку, но девушка все же угодила под капот.
Фото everyday.sumy
На Сумщине пешеходы ходят не там, где нужно
Сегодня, 10:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
28 декабря в Глухове 47-летний водитель на автомобиле Пежо совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 88-летний местный житель с открытой черепно-мозговой травмой и переломом левой голени был госпитализирован в местную больницу.
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