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На Сумщине пенсионерка отдала деньги внуку, которого у нее нет

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине пенсионерка отдала деньги внуку, которого у нее нет

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 79-летняя конотопчанка. Заявительница рассказала, что около семи часов утра на ее сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. На другом конце провода она услышала мужской голос. Человек назвался ее внуком и сообщил, что очень болен и ему необходимы деньги на лекарства. Растерянная женщина, которая на самом деле никогда не имела внука, подумала что это, пожалуй, муж ее внучки. Когда же на свой вопрос «Андрей, это ты?», услышала утвердительный ответ, начала расспрашивать, что же произошло. Собеседник охотно рассказывал, что уже несколько дней плохо себя чувствует, и медики уже подтвердили диагноз «двусторонняя пневмония», на лечение которой необходимо пять тысяч гривен. Поскольку она не имела необходимой суммы средств, так называемый «внук» попросил дать то, что есть. Собрав все свои сбережения, которые составляли 3500 гривен, пенсионерка вышла под подъезд дома, где по договоренности на нее должен был ждать знакомый «больного», чтобы забрать деньги. Через несколько минут к дому действительно подъехал неизвестный автомобиль такси, водителю которого женщина и передала деньги.
Какими же были разочарования и растерянность потерпевшей, когда она, поднявшись в квартиру, позвонила своей внучке, и та в разговоре сообщила, что с ней и ее мужем все в порядке. Обманутой пенсионерке ничего не оставалось другого, как обратиться за помощью к полиции.
По данному факту следователями полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы, — сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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