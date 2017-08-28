21 октября около с. Победа в Белопольском районе 46-летний сумчанин за рулем автомобиля ГАЗ 31039 совершил наезд на велосипедиста. В результате наезда 67-летний житель Белополья с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом плеча, ушибленной раной затылка госпитализирован в местную больницу. Машина отправлена на штрафплощадку. Решается вопрос об открытии уголовного производства, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине пенсионер на велосипеде попал в ДТП
Сегодня, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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