На Сумщине парень упал с мотоцикла

31 июля в хирургическое отделение Недригайловской ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, скальпированной раной теменного участка головы и открытым переломом левого бедра доставлен 19-летний парень. Как выяснили медики, телесные повреждения он получил по собственной неосторожности при падении с мотоцикла, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.