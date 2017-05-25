31 июля в хирургическое отделение Недригайловской ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, скальпированной раной теменного участка головы и открытым переломом левого бедра доставлен 19-летний парень. Как выяснили медики, телесные повреждения он получил по собственной неосторожности при падении с мотоцикла, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине парень упал с мотоцикла
Сегодня, 20:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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